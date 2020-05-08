Эксперты рассказали, что бездомные оказались в тупиковой ситуации из-за вспышки коронавируса

08.05.2020, 7:30, Разное

На данный момент россияне соблюдают режим социального дистанцирования, при этом власти советуют не покидать дома без особой необходимости. Однако большое количество людей, которые не имеют определенного места жительства, оказались в тупиковой ситуации.

Один из обитателей улицы по имени Валерий сообщил, большинство его товарищей отнеслись к коронавирусу очень серьезно. «У меня имеется и маска, и перчатки. Я их использую, когда посещаю общественные места. Сейчас бездомным негде спать, продукты также сложно достать. Даже в магазин редко пускают. Некоторые обитатели улицы стараются покинуть Москву», — отметил Валерий. У большинства бездомных слабый иммунитет, они также являются представителями группы риска из-за возраста.

Распространения коронавируса невозможно будет избежать, если несколько бомжей заразятся COVID-19, поскольку они состоят в тесном общении друг с другом. По этой причине власть и благотворительные фонды стараются не оставлять бездомных наедине с проблемой. В Департаменте социальной защиты населения заявили, что сотрудники Центра социальной адаптации имени Глинки объезжают улицы Москвы с целью выявить бездомных, провести с ними беседы, предложить помощь и приют. В Центр и его филиалы можно обратиться и получить крышу над головой.

В связи со вспышкой коронавируса работники ведомства заботятся о состоянии здоровья людей без места жительства и обращают внимание на любые проявления заболевания. Бездомные могут пройти дезинфекцию, получить чистую одежду и ночлег.