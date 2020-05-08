 

Юрист предупредил об опасности оставления кассовых чеков в магазине

08.05.2020, 7:30, Новости дня

При покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потери средств как покупателя, так и магазина, рассказал председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев.

«Большинство из нас, сделав покупку, кидают чек в заботливо поставленную коробочку около прилавка или, скомкав, бросают в урну или рядом с ней. Некоторые, зная что-то о личной финансовой безопасности, суют его в карман и выкидывают уже дома или на работе. Но во всех этих трех случаях, с разной степенью вероятности, чек может быть использован мошенниками для хищения средств», – передает РИА «Новости» слова Соловьева.

Это касается как денег самого покупателя, так и финансов торгового заведения, которое выдало чек. Схемы достаточно просты. Если оплата прошла наличными, то мошенник, подобрав чек, может, сняв защиту, вынести аналогичный товар, предъявив при необходимости фискальный документ на выходе. А на следующий день вернуть его и уже получить живые деньги.

Напомним, в апреле банки предупредили об активизации мошенников во время самоизоляции.



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