Эксперт объяснил, кому может выплачиваться пенсия по наследству и как ее оформить

08.05.2020, 7:30, Разное

Накопительную пенсию внезапно умершего человека имеют право получить его родственники. Однако в вопросе возможности получения этих выплат по наследству главное, чтобы не истек срок действия.

Родственникам скончавшегося пенсионера в ПФР должны сообщить, если он заранее определил, кому перейдут накопления. В этом случае наследникам отсылается уведомление в течение 10 дней после подачи заявления о кончине человека от ЗАГСа или двух месяцев, если оно поступает от НПФ.

По словам Владислава Варшавского, управляющего партнера юридической компании «Варшавский и партнеры», распределение пенсионных накоплений осуществляется согласно установленной законом очередности, если покойный не указал в завещании иного. В первую очередь накопительная пенсия выплачивается детям, включая усыновленных, супругам и родителям, во вторую – сестрам, братьям, бабушкам, дедушкам и внукам. Делятся данные средства в рамках одной очередности в равных долях. Родственники второй очереди получают выплаты лишь при отсутствии наследников первой категории.

Правопреемники имеют право на получение пенсии умершего, если он скончался до того, как ему назначили накопительную пенсию или срочную пенсионную выплату, либо до их корректировки. На остаток накоплений можно претендовать, если смерть пенсионера наступила после назначения срочной пенсионной выплаты. В случае, если человек умер после того, как ему предоставили накопительную пенсию, родственники не имеют право получить оставшуюся сумму. К страховщику необходимо обратиться не позже полугода со дня смерти пенсионера иначе придется обращаться в суд.

Алексей Гавришев, представляющий юридическую фирму AVG Legal, отметил, вдова может оформить, вместо своей, пенсию умершего при разнице в размере выплат, если она достигла пенсионного возраста. В этом случае специальная комиссия уточняет сведения о заявительнице. Вдова должна узнать, где находятся накопления покойного мужа, и обратиться в этот пенсионный фонд с документами: предоставить свидетельство о смерти, заявление, паспорт, справку о прописке и составе семьи, свидетельство о браке, а также свое пенсионное удостоверение.