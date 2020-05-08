 

Украинская прокуратура объявила о подозрении “министру топлива ЛНР”

08.05.2020, 7:20, Новости дня

Прокуратура Луганской области 7 мая сообщила о подозрении “министру топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР”.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый занимает “должность” с апреля 2016 года и до сегодняшнего дня. На сайте российской оккупационной администрации отдельных районов Луганской области сказано, что “министром топлива” является Павел Мальгин.

Мальгина подозревают в совершении действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захват государственной власти, а также посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

“В своей деятельности подозреваемый открыто совершает действия в поддержку режима оккупации части Луганской области и функционирования администрации РФ, распространения и применения юридически ничтожных законодательных и нормативно-правовых актов “ЛНР”, направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти”, – заявили в прокуратуре.

“Министра” объявили в розыск.

На сайте “Миротворец” говорится, что уроженец российского Курска Мальгин находится в розыске с октября 2015 года. СБУ разыскивает его по подозрению в создании террористической группировки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Коронавирус в Испании. Суточные потери остаются на уровне месячного минимума

29.04 / На «Золотой глобус» решено номинировать вышедшие только онлайн фильмы

01.04 / Постпред США при НАТО: Наступило время нам и РФ помогать друг другу

06.04 / Названа новая версия возникновения коронавируса

17.04 / Гордон: Если на Пасху народ ломанется в церковь, мы и к осени из карантина не выйдем

29.04 / ЦБ заявил о возврате спроса на наличные

23.04 / Усама бен Ладен хотел убить Обаму, чтобы Байден стал президентом США и погрузил страну в кризис

19.04 / Ямальское животноводство перестраивает свою работу на период пандемии

31.03 / Как минимизировать распространение COVID-19? Инфографика

03.05 / “Великая неизвестная война”: сундук Гитлера и европейское отрицание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска