Украинская прокуратура объявила о подозрении “министру топлива ЛНР”

08.05.2020, 7:20, Новости дня

Прокуратура Луганской области 7 мая сообщила о подозрении “министру топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР”.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый занимает “должность” с апреля 2016 года и до сегодняшнего дня. На сайте российской оккупационной администрации отдельных районов Луганской области сказано, что “министром топлива” является Павел Мальгин.

Мальгина подозревают в совершении действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захват государственной власти, а также посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

“В своей деятельности подозреваемый открыто совершает действия в поддержку режима оккупации части Луганской области и функционирования администрации РФ, распространения и применения юридически ничтожных законодательных и нормативно-правовых актов “ЛНР”, направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти”, – заявили в прокуратуре.

“Министра” объявили в розыск.

На сайте “Миротворец” говорится, что уроженец российского Курска Мальгин находится в розыске с октября 2015 года. СБУ разыскивает его по подозрению в создании террористической группировки.