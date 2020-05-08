Сутки на Донбассе. 21 обстрел боевиков, ранены шесть украинских военных

08.05.2020, 7:20, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили шесть украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, беспилотников, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики вели огонь по военнослужащим неподалеку Марьинки, Старогнатовки, Широкино, Новоселовки Второй, Авдеевки, Тарамчука, Песков и Невельского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского.

“По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, наши подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря меткости украинских военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия”, – говорится в сообщении.

По данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили семерых российских оккупантов, еще пятеро получили ранения. Силы ООС также уничтожили военный грузовик противника.

С начала текущих суток российские оккупационные войска выпустили 24 мины 120-го калибра по украинским позициям у Орехова, кроме того, они применили станковые противотанковые гранатометы. Потерь в рядах украинских военных нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.