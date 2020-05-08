Мнение: Вы удивитесь: самоубийство миллиардера Босова напрямую связано с арестом Быкова

08.05.2020, 7:20, Разное

Вот будет номер, если в суде вдруг окажется живой и здоровый Дмитрий Босов. И такое может быть… Но по пунктам. Задержан бывший депутат заксобрания Красноярска Анатолий Быков. Есть одно прямое заявление от анонимного источника в следствии. Застрелившийся миллиардер Дмитрий Босов якобы должен был стать свидетелем против Анатолия Быкова, но предпочёл, застрелившись, защитить своих близких – “от угроз устал”. Есть также большое подозрение, что Босова убрали, когда готовился арест. Сейчас проверяют версию убийства, ну и чем был накачен Босов – а в последнее время он много пил. Знакомы Босов и Быков были хорошо и очень давно, оказывается.

Сейчас считается, что Анатолия Быкова сдал совсем другой человек. Но, вполне вероятно, эти данные – просто вброс со стороны прокуратуры, чтобы подельники Быкова не вышли на настоящего свидетеля. Итак, у нас тут очень шумный арест. Задержан сам “ночной губернатор” Красноярска, известный в узких кругах, как Толя Бык. Босов был связан с Быковым еще в 90-е – по делам алюминия.

Бизнесмен (сейчас уже все бизнесмены, даже просто главари ОПГ в 90-е) задержан в своем загородном доме в Красноярске при участии ФСБ, а уголовное дело возбуждено СКР. Задержание Быкова связано с давним делом об убийстве криминальных авторитетов Кирилла Войтенко и Александра Наумова еще в 1994 году в ходе войн за контроль над Саянским алюминиевым заводом. Показания на Быкова якобы (сильно – якобы) дал «киллер (Владимир) Татаренков по кличке Татарин». Именно Татаренкова обвиняли в организации убийства Войтенко и Наумова. А Быков заказчик. Татаренков якобы недоволен тем, что сидит и срок у него 13 лет, а Быков процветает и даже в политику собирается. В это мало кто верит. Но кто его знает.

Какие все были молодые. Какие резкие. По мнению следствия, у «23-летнего члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова произошел конфликт с Анатолием Быковым в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности». По этой версии, Быков решил, что Наумов хочет его убить, и поручил Татаренкову организовать убийство.

Как писал Forbes, в 1995 году и сам Татаренков заказал покушение на нескольких людей и… Дмитрия Босова. Отменил покушение тогда якобы именно Быков. “Нельзя, мол, Босова убирать – он умный, хоть и психованный, и непредсказуемый, он нужен для бизнеса”. Быков в 1990-е был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, а в 1998-2000 годах являлся председателем совета директоров этого предприятия. Совладельцем КрАЗа и членом совета директоров предприятия в те же годы был Дмитрий Босов.

Кстати, смешная история. Быков уже в начале 2000-х был задержан по подозрению в организации покушения на криминального авторитета, Вилора Струганова («Паша Цветомузыка»). В июне 2002 года он был приговорен к 6,5 годам условно как заказчик. 6,5 лет условно заказчику убийства!

Такое ощущение, говорят знающие люди, что арест надо было притормозить, когда с Босовым случилась беда. Но не успели. А теперь дело в суде против Быкова просто-напросто развалится. Ну, поживем-увидим. Источники все же уверены, что, не было бы дополнительных рычагов, затормозили бы. Вернемся к началу. Вот будет номер, если в суде вдруг окажется живой и здоровый Дмитрий Босов. И такое может быть.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2835