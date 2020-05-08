Стало известно, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель

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08.05.2020, 7:16, Новости дня

Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС РФ спланированы в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после – с двигателем пятого поколения, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко журналу «Национальная оборона».

«Значимым событием для нас станет начало серийной поставки самолетов Су-57. Отмечу, что Су-57 будет поступать в войска в два этапа», – приводит слова Криворучко РИА «Новости».

Он пояснил, что на первом этапе самолеты будут закуплены с двигателями четвертого поколения, поставки которых спланированы «до середины 2020-х».

«А на втором этапе, после завершения мероприятий по его испытанию уже начнутся поставки с двигателем и с силовыми установками пятого поколения, имеющими повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла», – сказал Криворучко.

Напомним, в конце 2019 года гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, когда начнутся масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России.



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