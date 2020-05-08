Итальянцы провожали российских специалистов аплодисментами и словами благодарности

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08.05.2020, 7:15, Новости дня

Российские военные завершили дезинфекцию пансионатов и домов для пожилых людей в провинции Брешиа. Итальянцы провожали наших специалистов аплодисментами и плакатами со словами благодарности.

Российские военнослужащие совместно с итальянскими коллегами провели полную дезинфекцию лечебных учреждений в 93 населенных пунктах Ломбардии. Они обработали 120 зданий и сооружений, более миллиона квадратных метров внутренних помещений.

Интернациональные бригады военных специалистов борются с распространением коронавируса COVID-19 в Италии с конца марта, напоминает телеканал "Россия 24".



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