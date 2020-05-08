 

В Москве задержали мошенника, похищавшего деньги у пенсионеров

08.05.2020, 7:15, Новости дня

Сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали в Москве подозреваемого в мошенничестве. Он похищал у пенсионеров деньги под предлогом компенсации по программе "Дети войны".

Как рассказали в МВД, злоумышленник действовал следующим образом: звонил будущим жертвам и заявлял, что им положены выплаты. Но для этого надо или передать некоторую сумму посреднику, чтобы потом получить больше, или сообщить данные своей банковской карты.

В полицию с заявлением о хищении денег уже обратились несколько человек, сообщает телеканал "Россия 24".



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