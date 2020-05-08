Бывшая помощница Байдена призвала его отказаться от участия в выборах

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08.05.2020, 7:15, Новости дня

Бывшая сотрудница конгресса США Тара Рид призывает Джозефа Байдена, являющегося сейчас наиболее вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии, выйти из предвыборной гонки. Рид утверждает, что около 30 лет назад подверглась сексуальным домогательствам со стороны Джозефа Байдена. Об этом она заявил в интервью журналистке Меган Келли, опубликованном 7 мая в Twitter.

Рид была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором от штата Делавэр. Ранее Рид не раз заявляла в СМИ, что подверглась насильственным действиям сексуального характера со стороны Байдена, сообщает телеканал "Россия 24".

В апреле Тара Рид подала заявление в полицию в американской столице. Она утверждает, что в 1993 году Байден в одном из коридоров в Капитолии без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях.



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