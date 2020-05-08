“Она бы давно меня убила”: Иван Янковский рассказал о работе с Марией Шукшиной

08.05.2020, 7:09, Разное

Мария Шукшина старается не спекулировать на личной жизни, однако ее имя время от времени оказывается на страницах желтой прессы из-за проблем в семье и непростого характера. Иван Янковский, снимавшийся вместе с актрисой в фильме “Индиго”, пояснил о работе со знаменитостью, выработавшей в нем критический характер.

В картине режиссера Романа Прыгунова главную детскую роль сыграл внук знаменитого актера Олега Янковского, а Марии Шукшиной нужно было вжиться в образ директрисы лицея для детей со сверхспособностями. В одном из интервью Иван Янковский признался, что актриса не скрывала раздражения в адрес 19-летнего дебютанта, изображавшего лидера подростков индиго.

Дочь Василия Шукшина несколько раз заявила коллеге по съемочной площадке, что если бы он был ее сыном, то она давно бы его убила. Это отношение очень помогло Янковскому-младшему во время работы, ведь благодаря критическому отношению Марии Шукшиной у 19-летнего Ивана выработалась злость, которая была необходима для его роли в “Индиго”. Другие коллеги артистки также отмечали, что работать с Шукшиной очень непросто. В перерывах между съемками знаменитость редко общается с коллегами, проводя время в актерском вагончике.