Затушившую Вечный огонь женщину задержали в Петербурге

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08.05.2020, 7:08, Новости дня

Полиция нашла женщину, затушившую Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге. Она призналась, что сделала это нечаянно, сообщили в правоохранительных органах.

«Полиция установила личность виновницы. Ей оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщившая, что сделала это нечаянно», – сообщил источник РИА «Новости».

Женщину привлекли к административной ответственности.

По данным пресс-службы компании «ПетербургГаз», 6 мая около 4.00 Вечный огонь на Марсовом поле был залит газировкой и закидан бутылками. Горение было оперативно восстановлено. По данным полиции, огонь затушила нетрезвая женщина.



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