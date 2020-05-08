 

Собянин продлил режим самоизоляции до конца мая

08.05.2020, 6:54, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции для жителей столицы до 31 мая. Об этом сообщается на сайте градоначальника.

«Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — считает Собянин.

Начать работу со следующей недели смогут только промышленные и строительные предприятия. Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая.

Помимо этого, с 12 мая москвичей обяжут носить маски и перчатки на объектах торговли, в общественном транспорте и в такси. «Многие москвичи уже несколько недель используют маски и перчатки, за что им огромное спасибо. Другие люди могут посчитать это требование еще одним неприятным ограничением. Но в действительности – это не так. Требуя обязательного использования средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а – наоборот – делаем огромный шаг к возвращению к обычной жизни», – объяснил мэр.

Дистанционное обучение останется обязательным только для учащихся 9-х и 11-х классов, остальные школьники переходят на режим свободного посещения. О формате и сроках проведения экзаменов для выпускных классов объявят поздее.

Источник: Новая газета



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