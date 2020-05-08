 

Трамп раскритиковал вручение «Пулитцера» NYT за статьи о РФ

08.05.2020, 6:53, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии изданию The New York Times за фейковые новости о России.

«Это были фейковые новости, и Пулитцеровская премия должна быть возвращена немедленно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

«Пулитцеровский комитет, или кто там дает эту премии, – это позор, покуда они не заберут обратно эту премию», – сказал президент США на встрече с губернатором Техаса.

Глава Белого дома подчеркнул, что награда была вручена за то, что в итоге оказалось неправдой.

Напомним, в конце февраля предвыборный штаб Дональда Трампа сообщил, что подал в Верховный суд штата Нью-Йорк иск против газеты The New York Times из-за материала, в котором «о сговоре с Россией» говорится «как о свершившемся факте». 



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