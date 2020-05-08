 

В Минобороны раскрыли сроки принятия «Циркона» на вооружение

08.05.2020, 6:48, Новости дня

Корабельный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» планируется принять на вооружение на рубеже 2020-2021 годов, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко журналу «Национальная оборона».

«Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса – 2021-2022 годы», – приводит слова Криворучко РИА «Новости».

Напомним, в начале января новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков».

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км. При этом, по мнению западных экспертов, реальная скорость «Циркона» составляет 11 тыс. километров в час, что почти вдвое быстрее предполагаемого.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как РФ обошла Америку в гонке за гиперзвук.



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