 

Собянин о количестве заболевших коронавирусом: Их больше, чем выявлено

08.05.2020, 6:45, Разное

Официальная статистика гласит, что всего в Москве чуть больше 82 тысяч человек болеют COVID-19. Собянин заявил, что эти цифры не отражают действительность. Судя по всему, пока медики просто не успевают диагностировать все случаи.

Сколько заболевших коронавирусом всего в столице, сказать точно нельзя. По словам Собянина, в Москве заражены около 300 тысяч человек, заявил он в эфире телеканала “Россия 24”. Это примерно 2-2,5% от всего населения мегаполиса.

Градоначальник уточнил, что чиновники и врачи усиленно работают над тем, чтобы увеличить количество тестов на COVID-19. Сергей Собянин добавил, что Москва уже обогнала Нью-Йорк по темпам выявляемости болезни.

Отметим, что с уверенностью заявлять, сколько заболевших коронавирусом на той или иной территории, нельзя. Эксперты дают только примерные цифры, потому что у многих COVID-19 протекает без симптомов. Некоторые не подозревают, что являются носителями заболевания, и не делают тест, потому что их ничего не беспокоит.

Как писали “Дни.ру”, за сутки с 6 по 7 мая коронавирусом в Москве заразились более 6,7 тысячи человек. В больницах с COVID-19 остаются порядка 82 тысяч, уже выздоровели свыше 9,2 тысячи, погибли – 905 человек.



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