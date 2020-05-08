 

Мнение: В Твери сняли фейковые “катынские” таблички

08.05.2020, 6:26, Разное

В Твери с бывшего здания местного НКВД сняли фейковые таблички про выдуманные расстрелы поляков.
Рукопожатная общественность негодует.

В Твери со здания Медакадемии, в котором раньше находилось отделение НКВД, сняли мемориальные доски в память о расстрелянных в 1940 году шести тысячах польских военнопленных. Об этом сообщил представитель инициативной группы «Команды V» Артем Важенков. На одной из табличек было написано: «Памяти поляков из лагеря Осташков убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира», на другой: «В память о замученных. Здесь в 1930-50-е годы находилось Управление НКВД-МГБ по Калининской области и его внутренняя тюрьма». Их сняли с фасада здания в соответствии с решением прокуратуры Центрального района города. Представление прокуратуры было вынесено в октябре 2019 года. В нем говорится, что мемориальные доски были установлены незаконно, поскольку анализ архивных документов не подтвердил факт расстрела польских военнопленных в здании НКВД.

Тверской прокуратуре плюсик в карму, несмотря на вопли различной мразоты про "ужасы НКВД", добились своего.
Когда-нибудь и в Катыни так снимут, а "Мемориал" запретят на территории России. В этих вопросах я оптимист.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Эксперты рассказали, как проводить уборку дома во время пандемии

27.03 / Леонид Агутин дал онлайн-концерт из дома и побил рекорд Робби Уильямса

06.04 / Бюджетный iPhone SE 2020 станет доступным в начале мая

30.03 / “Неадекватно”: эксперт отреагировал на введение карантина по всей России

06.04 / Ученые рассказали о способах восстановления легких после перенесенного коронавируса

07.05 / Глобальное потепление может увеличить количество смертей от несчастных случаев

13.04 / Инсайдеры: Альфа-версия World of Warcraft: Shadowlands имеет поддержку рейтрейсинга и VRS

01.05 / Мнение: Медицинская маска своими руками

15.04 / «Нам нужна тишина и протеин»

05.04 / Жители пяти городов Индии сообщают о загадочном человеке-обезьяне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска