NTD – питерская бабушка-ветеран помогает семьям врачей по примеру 100-летнего капитана Тома

08.05.2020, 6:18, Новости дня

Ветеран из Санкт-Петербурга Зинаида Корнева собрала более двух миллионов рублей для помощи семьям врачей, умерших от коронавируса. 97-летняя фронтовичка вдохновилась примером 100-летнего британского капитана Тома и даже направила ему видеопослание и собственноручно связанные носки. Она также ежедневно рассказывает истории о своей жизни на войне — и эти видео набирают тысячи просмотров на YouTube, передаёт NTD.

97-летняя ветеран Второй мировой войны Зинаида Корнева собрала уже более двух миллионов рублей для семей российских врачей, умерших от COVID-19. Жительница Санкт-Петербурга объявила сбор средств, вдохновившись примером британского капитана Тома Мура.

ЗИНАИДА КОРНЕВА, ветеран войны: Здравствуйте, Том! Я узнала вашу историю.

О благотворительной кампании 100-летнего ветерана бабушка узнала от родных. Идея ей понравилась. У Зинаиды дочь и внучка — врачи, и она понимает, как сложна работа медиков.

ЗИНАИДА КОРНЕВА: Такая жалость выпала к этим врачам, которые уже с такой болезнью встретились — что они лечат, и могут заразиться и сами умереть!

Цель Зинаиды — собрать три миллиона рублей. Многие уже откликнулись.

ДМИТРИЙ ПАНОВ, родственник: Бабушка Зина очень тронута этой помощью. Мы каждый вечер зачитываем ей комментарии из социальных сетей — что люди пишут, какие отзывы дают. И бабушке это очень приятно.

Том Мур, объявляя о сборе денег, обязался до своего 100-го дня рождения пройти 100 кругов по саду возле дома. Питерская бабушка взяла на себя другое обязательство.

ЗИНАИДА КОРНЕВА: Том, я не обещаю, как вы, обойти 100 раз вокруг своего сада, потому что я уже давно не выхожу из дома. Но обещаю до 9 мая каждый день рассказывать историю о войне из своей жизни.

Зинаида выполняет обещание и уже рассказала с десяток историй о войне. Её видео набирают тысячи просмотров на YouTube. Бабушка также записала видеообращение к британскому ветерану и отправила ему подарок.

ЗИНАИДА КОРНЕВА: Том, я хочу вам сделать подарок к дню рождения — связать носки. Пусть они с любовью из РФ согревают вас.

Собранные деньги уже перечислили десяткам семей российских медиков, умерших от коронавируса. Сейчас в списке более 80 фамилий — среди них врачи, медсёстры, санитарки и водители машин скорой помощи.

Дата выхода в эфир 07 мая 2020 года.