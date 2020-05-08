 

Новинка компании Realme может попасть в тройку самых быстрых смартфонов

08.05.2020, 6:09, Разное

Китайская компания Realme еще в феврале выпустила флагманский смартфон Realme X50 Pro 5G. На данный момент разработчики готовят следующий гаджет, который получит однокристальную систему Snapdragon 865. Инсайдер сообщает, устройство может попасть в тройку самых быстрых смартфонов.
Устройство обладает уникальным дизайном задней панели. Недавно появилась информация о результатах тестирования смартфона в приложении AnTuTu. Аппарат имеет модельный номер RMX2072. Новинка набрала больше 600 000 баллов. По словам экспертов, данный результат является отличным. Согласно апрельскому рейтингу, который включает самые быстрые смартфоны на базе Android, новый аппарат Realme является претендентом на попадание в тройку лидеров.

Однако стоит учитывать, сейчас в приложении AnTuTu тестирование проходит инженерный образец, не имеющий финальную версию прошивки. Согласно утверждению известного инсайдера Ice Universe, данный смартфон Realme является последним флагманским в первой половине 2020 года. Но до конца года разработчики компании могут порадовать покупателей и другими новинками. По официальному сообщению от производителя, презентация новой линейки устройств под названием Narzo, которая станет конкурентом продукции под марками Redmi и Poco, пройдёт 11 мая текущего года.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Мнение: “Вулкан гнева”

06.05 / Ученые из США создали для кошек антистрессовую музыку

29.04 / Станислав Садальский: “Смерть актрисы Натальи Дикаревой прошла незаметно для общественности”

15.04 / Как и когда закончится пандемия COVID-19?

07.05 / В Санкт-Петербурге задержали аферистов, похитивших у вкладчиков 100 миллионов рублей

19.04 / Мнение: Це ж диверсия!

26.03 / Экс-президент футбольного клуба “Витесс” умер от коронавируса

28.04 / Мнение: ОАЭ запустили сценарий с разделом Йемена

27.03 / Мнение: Грета Тунберг, ты довольна?

15.05 / Здоровье: Печень играет важную роль в развитии ожирения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска