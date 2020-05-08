Новинка компании Realme может попасть в тройку самых быстрых смартфонов

08.05.2020, 6:09, Разное

Китайская компания Realme еще в феврале выпустила флагманский смартфон Realme X50 Pro 5G. На данный момент разработчики готовят следующий гаджет, который получит однокристальную систему Snapdragon 865. Инсайдер сообщает, устройство может попасть в тройку самых быстрых смартфонов.

Устройство обладает уникальным дизайном задней панели. Недавно появилась информация о результатах тестирования смартфона в приложении AnTuTu. Аппарат имеет модельный номер RMX2072. Новинка набрала больше 600 000 баллов. По словам экспертов, данный результат является отличным. Согласно апрельскому рейтингу, который включает самые быстрые смартфоны на базе Android, новый аппарат Realme является претендентом на попадание в тройку лидеров.

Однако стоит учитывать, сейчас в приложении AnTuTu тестирование проходит инженерный образец, не имеющий финальную версию прошивки. Согласно утверждению известного инсайдера Ice Universe, данный смартфон Realme является последним флагманским в первой половине 2020 года. Но до конца года разработчики компании могут порадовать покупателей и другими новинками. По официальному сообщению от производителя, презентация новой линейки устройств под названием Narzo, которая станет конкурентом продукции под марками Redmi и Poco, пройдёт 11 мая текущего года.