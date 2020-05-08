Кошевой: Елена Зеленская остается одним из авторов “95-го квартала”

08.05.2020, 6:06, Новости дня

Жена президента Украины Владимира Зеленского остается среди авторов студии “Квартал 95”. Об этом в авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман рассказал актер студии Евгений Кошевой.

“Для “Женского квартала” [пишет], это их проект. И “Женский квартал” существует благодаря этой авторской группе. Поэтому пишет, да, в свободное от работы время”, – сообщил артист.

Зеленской было тяжело осознавать, что ее супруг будет президентом, а она – первой леди, считает Кошевой.

“Если ты помнишь, она сама говорила, что была против того, чтобы Владимир Александрович шел на главную должность страны. Конечно, тяжело. Тяжело справляться с тем, что наваливается каждый день”, – сказал он.

По его мнению, ни Зеленская, ни ее муж никогда не признаются, что им нелегко: “Я думаю, что при встрече не стоит на этом заострять внимание. Когда будет сложно, она скажет. Хотя, думаю, не скажет. Они люди сильные”.

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В браке с Зеленским Елена живет с 2003 года. Дочь Александра у пары родилась в 2004 году. У Зеленских также есть сын Кирилл, родившийся в 2013-м. Пара вместе работала в студии “Квартал 95”.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Первая леди говорила, что публичность не вызывает у нее стресс, однако она предпочитает “находиться за кулисами”.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube