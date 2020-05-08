В Крыму разбился российский военный вертолет, один военный погиб

08.05.2020, 6:06, Новости дня

В оккупированном Россией Крыму совершил жесткую посадку транспортно-боевой вертолет Ми-35. Об этом со ссылкой на источник сообщает российское агентство “Интерфакс-Юг” (новость доступна подписчикам агентства “Интерфакс-Украина”).

В результате аварии трое военных получили травмы, один из них скончался по дороге в больницу. Официально эту информацию оккупационные власти Крыма не подтверждают.

По данным агентства, инцидент произошел в районе Джанкоя. Причины ЧП пока неизвестны.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.