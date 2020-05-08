Премьер Франции рассказал, когда страна начнет выходить из карантина

08.05.2020, 6:06, Новости дня

С 11 мая Франция начнет постепенно отменять введенные ранее ограничения из-за распространения COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время онлайн-брифинга, который транслировал TV5MONDE Info в YouTube.

“Сегодня утром, во время заседания Совбеза, президент республики [Эммануэль Макрон] подтвердил, что постепенное снятие ограничений могут начать с 11 мая. Это новый этап в борьбе с эпидемией, это хорошая новость для Франции и французов”, – заявил глава правительства.

Премьер отметил, что Францию “разделили на две части” – на “зеленые” и “красные” департаменты – в зависимости от степени тяжести состояния здоровья.

Филипп сообщил, что в “красных” регионах школы, колледжи, парки, сады и другие объекты будут оставаться закрытыми после 11 мая, в отличие от “зеленых” регионов, с меньшим распространением коронавирусной инфекции.

“Ограничения могут быть восстановлены, если люди не будут соблюдать правила социального дистанцирования”, – сообщил он.

Чрезвычайное положение, введенное во Франции в связи со вспышкой коронавируса, ранее планировали продлить до 24 июля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 7 мая во всем мире коронавирусом заразилось 3,78 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стало 264 679 человек, выздоровело 1 255 685 человек.

Во Франции с начала вспышки эпидемии зафиксировали 174 224 случая инфицирования, 25 812 человек умерли, 54 081 – выздоровел. Страна находится на шестом месте по количеству больных в мире.