 

Даже одна ночь без сна повышает риск болезни Альцгеймера

08.05.2020, 6:00, Разное

Всего одна ночь без сна приводит к увеличению концентрации в крови белка, который способствует развитию болезни Альцгеймера. Об этом ученые рассказывают в статье, которая опубликована в журнале Neurology.  

Тау-белок находится в нервных клетках в норме. Но появление его аномальной формы наряду с отложениями белка бета-амилоида вызывает болезнь Альцгеймера. Ранее ученые уже обнаруживали, что недосыпание приводит к увеличению количества бета-амилоида в спинномозговой жидкости. Известно, что при хорошем сне головной мозг очищается от белков, которые приводят к болезни.

«Наше исследование показывает, что даже у молодых здоровых людей отсутствие сна в течение одной ночи приводит к увеличению содержания тау-белка в крови. Это утверждает о том, что недостаток сна, возможно, со временем может приводить к развитию болезни», – рассказал CNN Джонатан Кедернес (Jonathan Cedernaes), невропатолог из Уппсальского Университета, автор исследования.

В новом исследовании ученые наблюдали за 15 участниками. После того, как людям не давали спать ночью, концентрация тау-белка в крови у них увеличивалась в среднем на 17%. После нормального сна этот показатель составлял примерно 2%.

Ученые указывают, что это всего лишь небольшое исследование, поэтому оно не позволяет точно сказать, к чему может привести такое увеличение тау-белка в крови.

«Высокие уровни в крови могут показывать, что тау-белок вымывается из головного мозга или то, что он накапливается в головном мозге. Требуются дальнейшие исследования, чтобы расследовать это», – сообщил Кедернес.  

Ранее мы рассказывали, что будет с организмом, если мало двигаться и переедать в течение всего одной или двух недель. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Песков ответил на вопрос о новом обращении Путина к народу

27.03 / Личное: Ахиллесова пята Виктории Бони

03.05 / Медики объяснили, как определить аллергию на солнце

06.05 / Механики из США сообщили о существенном недостатке истребителя F-35

16.04 / Полтергейст и человек-овца: История проклятых каменных голов Хексхэма

21.04 / Кейт Бекинсейл ссорится с подписчиками из-за нового 22-летнего бойфренда

21.04 / Личное: Жёны и любовницы на карантине

05.04 / «Не важно, что ты смотришь, важно, что ты дома»

08.04 / В Китае представили замену SMS в виде сервиса 5G Messages

30.04 / Ученые из Австралии рассказали о механизмах действия “Арбидола” на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска