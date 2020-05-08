Автодилеры США вывозят машины в море

08.05.2020, 5:59, Новости дня

Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает нефтяной сектор. Количество нереализованных автомобилей и запчастей настолько велико, что некоторые производители используют корабли для хранения. Так, например, в конце апреля судно с двумя тысячами внедорожников Nissan на борту вынуждено было бросить якорь вблизи порта Лос-Анджелеса.

Для многих дилеров март стал худшим месяцем за десятки лет, и в апреле ситуация не улучшилась. Одним путей выхода из данной ситуации может стать стимулирование спроса — это скидки и суперльготные долгосрочные кредиты.

Обе эти меры уже применяются. Проблема заключается в том, что рынок подержанных автомобилей обычно реагирует на кризис быстрее, и снижение цен наблюдается гораздо быстрее. Это будет увеличивать конкуренцию на рынке и, возможно, спровоцирует переток спроса на вторичный рынок. К слову, после кризиса 2008 года наблюдалась именно такая картина, в течении примерно двух лет потребители сконцентрировались на покупке б/у автомобилей.

Между тем, крупнейшие производители машин, например, Ford, надеются, что государство окажет поддержку и позволит остаться на плаву. Финансовое положение компании и других представителей сектора сейчас, мягко говоря, не слабое. Добавим также, ожидать бурного восстановления спрос по мере снятия карантина вряд ли стоит.

Падение доходов и рост безработицы еще долго будет оказывать давление на потребительское поведение, и о покупке автомобиля они будут думать в последнюю очередь.