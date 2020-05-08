В России выявлены более 177 тысяч случаев COVID-19

08.05.2020, 5:59, Новости дня

В Москве за минувшие сутки скончался 51 человек с выявленным коронавирусом COVID-19. Как сообщают в столичном оперштабе, общее число умерших в городе достигло 956. При симптомах ОРВИ надо оставаться дома, но не заниматься самолечением, вызвать врача, напоминает телеканал "Россия 24".

Накануне московские власти продлили в городе режим самоизоляции до 31 мая. До конца месяца будут закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, фитнес-центры, кафе и рестораны. Кроме того, с 12 мая ношение масок и перчаток становится обязательным в магазинах, общественном транспорте и такси. С этого же дня возобновят работу предприятия промышленности и строительства — при соблюдении строгих мер санитарной безопасности. При нарушениях компании будут прекращать деятельность.

В целом по РФ медики взяли уже более 4 миллионов 800 тысяч анализов, и это позволило выявить, по последним данным, более 177 тысяч человек с коронавирусом. Почти 24 тысячи выздоровели, 1626 — скончались.