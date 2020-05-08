Назван планируемый срок поставки С-500 в войска

08.05.2020, 5:53, Новости дня

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил журналу «Национальная оборона» планируемый срок получения первых комплексов зенитных ракетных систем С-500.

По словам Криворучко, госконтракт на закупку С-500 планируется заключить в 2021 году, поставка запланирована на 2025 год, передает РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас выполняется этап предварительных испытаний, «материальная часть находится на полигоне».

Напомним, в апреле 2019 года стало известно о завершении финальных испытаний зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей». В конце июня того же года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объявил о начале производства С-500.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о системе С-500 «Прометей», которая, по мнению американских экспертов, станет угрозой даже для спутников. Также были названы отличия С-400 и С-500.