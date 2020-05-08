 

За сутки в Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом

08.05.2020, 5:40, Разное

Еще 51 пациент с коронавирусом скончался в Москве за последние сутки. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, общее число жертв коронавирусной инфекции в столице достигло 956. В Москве на сегодняшний день выявлено 92676 случаев заражения ранее неизвестной болезнью.

Для снижения темпов распространения коронавируса столичные власти продлили режим обязательной самоизоляции до конца месяца, а жителей города с 12 мая обязали носить маски и перчатки, если они решат воспользоваться общественным транспортом. В противном случае москвичам грозит штраф.

Всего в РФ COVID-19 коронавирус нашли более чем у 177 тысяч человек во всех регионах, а общее число жертв новой инфекции по стране выросло до 1676. По данным института Джонса Хопкинса, теперь РФ занимает пятое место по числу заболевших, оставив позади Францию и Германию.

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Источник: Новая газета



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