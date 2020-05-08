“А что? Я не боюсь”: Борисова готова заразиться коронавирусом ради шоу

08.05.2020, 5:30, Разное

Женщина даже подумывала о том, чтобы специально заразиться коронавирусом. “Поверьте, это не из-за денег! А потому, что я по жизни такая – хожу, что-то придумываю, какие-то идеи у меня”, – заверила теледива.

Как заявила Дана Борисова, она собиралась предложить какому-нибудь ток-шоу монетизировать ее план. “А что? Я не боюсь! В нашем возрасте от этого не умирают”, – добавила 43-летняя звезда.

Алена Жигалова уточнила у артистки, о каком возрасте та говорит. “Ну а что, Лещенко вон в 80 лет не умер, ну я тебя умоляю”, – не унималась Борисова. Ведущая отметила, что, согласно статистике, в Москве больше половины заразившихся и погибших от коронавируса – люди в возрасте от 30 до 50 лет.

Дана заявила, что все же готова переболеть COVID-19 на камеру забавы ради, чтобы дома не сидеть. Телеведущая призналась, что сейчас живет одна, поэтому с удовольствием может развлечься подобным образом.

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official) 5 Май 2020 в 6:52 PDT

Однако Борисова недооценивает риски, которым может подвергнуть свой организм, получив китайскую инфекцию. “У меня хронический бронхит, я сдавала четыре теста на “корону”, я отрицательна”, – призналась девушка ранее в интервью. Из-за постоянного кашля против Борисовой даже ополчились соседи, которые боятся, что звезда может разнести заразу по жилому комплексу.