Являются ли 8 и 9 мая «красными днями календаря» в Восточной и Центральной Европе?

08.05.2020, 5:23, Новости дня

8 мая во многих странах мира проходят торжественные мероприятия по случаю очередной годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. В России День победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне отмечается 9 мая и сопровождается парадами военной техники, тематическими концертами, показом фильмов на военную тему по всем государственным телеканалам. А в последние годы еще и массовыми шествиями с портретами участников войны.

Страны Восточной и Центральной Европы, которые с конца 1940-х годов и до начала 1990-х были сателлитами СССР, следовали предписаниям Кремля и также отмечали День победы 9 мая, хотя и с меньшим размахом. После падения «мировой системы социализма» эти страны интегрировались в евроатлантическое сообщество и, следуя его традициям, перенесли праздник на 8 мая.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовала на эту тему с экспертами из Польши, Чехии и Румынии.

«Польша восстановила свою государственность, но суверенитета не получила»

Заместитель директора Центра польско-российского диалога и согласия, доктор исторических наук Лукаш Адамски (Łukasz Adamski) напоминает, что в Польской Народной Республике, являвшейся членом так называемого «социалистического содружества» День победы отмечался 9 мая. «Я помню, что даже в школах были торжественные мероприятия пропагандистского характера. А где-то на рубеже 80-х – 90-х годов этот праздник перенесли на 8 мая, что с польской точки зрения абсолютно логично. Ведь по польскому времени акт о капитуляции Германии вступил в силу именно 8 мая», – отметил доктор Адамски в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

И перечислил другие отмечаемые в Польше даты, которые ассоциируются с Второй мировой войной. Это 1 и 17 сентября, а также 1 августа.

Сентябрьские даты связаны с 1939 годом – 1 сентября на Польшу напала гитлеровская Германии, а две с половиной недели спустя с востока в страну вторглась Красная армия. А 1 августа – годовщина начала Варшавского восстания 1944 года. Иногда отмечается и годовщина восстания в Варшавском гетто в 1943 году.

«И, конечно, 8 мая отмечается как день, которые частично принес полякам то, за что они боролись. Гитлеровская Германия была повержена, Польша восстановила свою государственность, но суверенитета она не получила. И, кстати, польский вице-премьер Ян Станислав Янковский 8 мая был не в Варшаве, а в Москве, на Лубянке. А в июне 1945 года его судили во время показательного процесса. А в Варшаве в это время было правительство, которое никто не признавал, потому что его сформировал Сталин», – продолжил Лукаш Адамски.

В перечне государственных праздников Польши 8 мая именуется Национальным праздником победы и свободы (Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności). Кстати, нерабочим День победы был в Польше лишь до 1951 года. «Сейчас он проходит так: представители государственной власти местных самоуправлений возлагают венки к памятникам. Например, в Варшаве – к могиле неизвестного солдата. Иногда в этот день проходят концерты. Я хорошо помню, что пять лет назад, когда была 70-я годовщина окончания Второй мировой войны в Европе президент Бронислав Коморовский пригласил руководителей других европейских стран в Гданьск на Вестерплатте, где эта война началась. И после большой конференции, которую организовал Центр польско-российского диалога и согласия, были выступления высокопоставленных гостей из Восточноевропейских стран.

Но в этом году из-за пандемии события подобного масштаба организовать невозможно», – считает собеседник «Голоса Америки».

Кроме того, по оценке Лукаша Адамски, большое значение имеют для поляков два других праздника. Во-первых – Национальный праздник Третьего мая (Święto Narodowe Trzeciego Maja) в память о конституции, принятой 3 мая 1791 года сеймом Речи Посполитой – унии Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Этот праздник был установлен в 1919 году, а затем восстановлен после падения коммунистического режима в Польше.

А также отмечаемый 15 августа День Войска Польского (Święto Wojska Polskiego), в память о победе в Варшавской битве 1920 года, известной также, как «Чудо на Висле». Тогда польская армия под командованием Юзефа Пилсудского и армия Украинской народной республики разгромили части РККА, которыми командовал Михаил Тухачевский. «И то, как у нас отмечается этот день, можно сравнить с 9 мая в России», – подытоживает заместитель директора Центра польско-российского диалога и согласия.

«Это – прежде всего память, но она не имеет политического наполнения»

В списке государственных праздников Чехии 8 мая идет сразу после 1 января, когда в стране отмечается День восстановления независимого чешского государства.

«8 мая, конечно, будут возлагаться венки к военным памятникам. Но у нас это не такой праздник, как в России и некоторых других государствах», – сказал в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» международный обозреватель газеты “Hospodářské noviny” Ондржей Соукуп (Ondrej Soukup). И пояснил: «Причина в том, что в Чехии история не является предметом политики. Трудно представить себе политического деятеля, который бы, например, заявил, что чехи – нация гуситов (последователей Яна Гуса – А.П.), и поэтому мы должны принять такие-то законы.

В Чехии история не является причиной легитимизации государства или каких-то политических течений. В отличие от Польши или той же России, где история является одним из мифообразующих моментов».

Из-за этого, по мнению Соукупа, и возникает недопонимание между чешским и российским обществом. По словам собеседника «Голоса Америки», когда чехи видят возмущение россиян по поводу давно прошедших событий, они не понимают, в чем причина такого поведения и подозревают, что это просто циничная игра, не имеющая ничего общего с историей как таковой.

«Соответственно, и отношение у нас к историческим событиям совершенно другое. Например, люди, выступавшие за перенос памятника маршалу Коневу, вообще-то, не являются сторонниками нацизма, как это звучало в российских СМИ. Наоборот, в их семьях есть участники движения Сопротивления, их предки воевали против нацизма, и их отношение к памятнику не является маркером чего-либо.

Поэтому мероприятия, которые проходили в прошлые годы 8 мая, это – возможность рассказать молодому поколению о том, что происходило в годы войны. Напомнить все ужасы оккупации, расстрелы и так далее. Это – прежде всего память, но она не имеет политического наполнения», – повторяет чешский журналист.

Живущий в Праге независимый политолог Иван Преображенский отмечает, что сейчас в Чехии разрешены уличные акции, в которых принимают участие не более 10 человек. «Думаю, что все пройдет, приблизительно, в таком же формате, как это традиционно происходит, только без излишней помпезности, которая могла бы быть в связи с круглой датой. 8 мая будут возлагаться венки, произноситься речи. Будет отдельное мероприятие в Пльзене, посвященное освобождению этого города и западной части Чехии американскими войсками, но это не будет массовым митингом с концертами.

После того, как Чехия вышла из Варшавского договора и вступила в НАТО, она перестала быть союзницей России, тяжесть празднования, скажем так, переносится в ту часть страны, где власти долгие годы были более склонны

делать упор на освобождение именно американцами», – сказал эксперт в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

При этом он допустил, что если посольство РФ устроит какой-нибудь праздничный прием 9 мая, то туда может прийти президент Чехии Милош Земан. «Каждый год он это делал. И уже подтвердил, что на какое бы число Россия не перенесла парад, который должен был состояться 9 мая, он постарается в любом случае приехать. И надо понимать, что при всех прочих обстоятельствах Милош Земан остается самым популярным политиком в Чехии», – подчеркивает Иван Преображенский.

«Совет политикам всех стран: не забывайте уроки Второй мировой войны»

В Румынии конец первой декады мая связан с тремя большими историческими событиями. Во-первых, 9 мая 1877 года произошло провозглашение Княжества Румыния в связи с началом русско-турецкой войны. В этой войне Румыния была союзницей России.

Вторая историческая дата связана с разгромом Германии войсками антигитлеровской коалиции и окончанием Второй мировой войны в Европе.

Наконец, 9 мая 1950 года был подписан документ, известный как «Декларация Шумана» и на основании которого был основан Европейский Союз. Поэтому в странах ЕС 9 мая отмечается как День Европы.

Об этом в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» напомнил ассоциированный исследователь Национального института по изучению тоталитаризма Румынской академии Василе Буга (Vasile Buga).

«Если же говорить о дне победы над фашистской Германией, то должен сказать, что особого внимания ему сейчас не предается. Конечно, он отмечается, особенно когда выпадают круглые даты, но все равно это происходит не так, как было до 1989 года. По традиции у нас отмечается 9 мая, но как день окончания войны, и это не связано с победой советского народа в Великой отечественной войне», – уточнил Василе Буга.

И продолжил: «Конечно, уважающие себя историки не забывают выявить решающую роль, которую сыграл Советский Союз в одержании этой победы. Мы учитываем огромные жертвы среди как военных, так и гражданского населения СССР. И, конечно, не забываем о весомом вкладе других стран антигитлеровской коалиции, прежде всего – Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Все это освещается в нашей историографии, и с моей точки зрения это абсолютно правильно».

Румынский эксперт заметил, что в стране регулярно публикуются работы, посвященные таким событиям Второй мировой войны, как Сталинградская битва и штурм Берлина. А также участию румынской армии в боях на Восточном фронте.

«Это объясняется тем, что до 1989 года, по понятным причинам, наши историки не могли отражать этот аспект в своих трудах, поскольку соответствующие документы были только в закрытых архивах. А теперь такая возможность появилась. В основном это воспоминания о битвах за Одессу и за Сталинград», – пояснил собеседник «Голоса Америки».

Василе Буга напомнил также, что изначально его страна приняла участие во Второй мировой войне на стороне Германии: «Это объясняется желанием Румынии вернуть себе территорию, которую она потеряла в результате ультиматума советского правительства 26 июня 1940 года. Этот ультиматум был следствием секретного протокола при Пакте Молотова-Риббентропа. Но тот факт, что после государственного переворота 23 августа 1944 года мы присоединились к международной антигитлеровской коалиции, говорит, что истинным желанием нашего народа было бороться с нацизмом».

После свержения режима генерала Иона Антонеску румынская армия в составе Второго украинского фронта участвовала в освобождении своей страны, а также в освобождении Венгрии, Чехословакии и части Австрии.

Говоря о том, как отмечается в Румынии 75-я годовщина окончания Второй мировой войны в Европе, господин Буга полагает: «Думаю, что кроме тематических статей в прессе особых мероприятий не будет. В институте, где я работаю, есть центр российских и советских исследований. И вместе с российским центром науки и культуры в Бухаресте мы намеревались организовать конференцию, но, по известным всем причинам, мы были вынуждены ее отложить».

И подытоживает: «Мой совет политикам всех стран: не забывайте уроки Второй мировой войны и сделайте все, чтобы ничего подобного не повторилось. Меня в этом смысле обнадеживает совместное заявление президентов Дональда Трампа и Владимира Путина по случаю 75-летия встречи на Эльбе. И, возможно, беда, которая ударила по всем, заставит политиков думать о том, что есть вещи, которые должны нас объединить».