 

Помпео обсудил с главой МИД Украины российскую угрозу и COVID-19

08.05.2020, 5:23, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео в четверг осудил усилия России, которая в условиях пандемии коронавируса распространяет дезинформацию и ограничивает передвижения сотрудников наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций на востоке Украины. Глава Госдепартамента сказал об этом во время телефонного разговора с Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Украины.

Как говорится в пресс-релизе Госдепартамента, Помпео и Кулеба обсудили усилия Киева по урегулированию спровоцированного Россией конфликта в украинском Донбассе и итоги виртуального заседания министров иностранных дел "нормандской четверки".

По словам официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус, госсекретарь высоко оценил работу украинских дипломатов перед лицом российской агрессии и подчеркнул, что США продолжат политику санкций в отношении Москвы, до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма.

Помпео и Кулеба обсудили борьбу с пандемией COVID-19, причем госсекретарь осудил действия России, которая использует пандемию для распространения дезинформации и в качестве повода для ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и гуманитарных организаций на востоке Украины.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / У США нет уверенности, что вспышка коронавируса началась с утечки из Уханьского института – Помпео

26.03 / Винокур опроверг коронавирус у Лещенко

07.05 / Пациентов с коронавирусом примут подмосковные «Крокус» и парк «Патриот»

04.05 / Ученые сдвинули прогнозируемый срок окончания эпидемии в России

26.04 / Пожар в частном доме на Алтае: четыре человека погибли

27.04 / В мире: Москва смогла напугать чешских русофобов без всякого яда

17.04 / Из-за вспышки COVID-19 в Киеве на карантин закрыли Ионинский монастырь

21.04 / Минюст предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП

21.04 / В США признали выводы о «вмешательстве» RT в выборы основанными на старых данных

16.04 / Песков посоветовал дождаться решения Путина по параду 9 мая в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска