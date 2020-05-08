Помпео обсудил с главой МИД Украины российскую угрозу и COVID-19

08.05.2020, 5:23, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео в четверг осудил усилия России, которая в условиях пандемии коронавируса распространяет дезинформацию и ограничивает передвижения сотрудников наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций на востоке Украины. Глава Госдепартамента сказал об этом во время телефонного разговора с Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Украины.

Как говорится в пресс-релизе Госдепартамента, Помпео и Кулеба обсудили усилия Киева по урегулированию спровоцированного Россией конфликта в украинском Донбассе и итоги виртуального заседания министров иностранных дел "нормандской четверки".

По словам официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус, госсекретарь высоко оценил работу украинских дипломатов перед лицом российской агрессии и подчеркнул, что США продолжат политику санкций в отношении Москвы, до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма.

Помпео и Кулеба обсудили борьбу с пандемией COVID-19, причем госсекретарь осудил действия России, которая использует пандемию для распространения дезинформации и в качестве повода для ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и гуманитарных организаций на востоке Украины.