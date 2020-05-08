Мнение: Турецкие корни полковника Ахмедова

08.05.2020, 5:10, Разное

"Джокер ДНР" о полковнике ГУР МОУ Ахмедове, который еще в 2009-м году был завербован турецкой разведкой.

Турецкие корни полковника Ахмедова

15 апреля в Крыму была задержана группа украинских шпионов, которые действовали под руководством начальника Херсонского подразделения украинской военной разведки Главного управления разведки Министерства обороны Украины – полковника Ахмедова Олега Алишеровича, 1975 года рождения, уроженца г.Феодосия.

Мне стал интересен этот человек и я решил взять его в свои ряды, но он испугался и отказал мне. Это непростительно!!!! Поэтому, я приказал своим шпионам нарыть на него компромат. Я опубликую только маленькую часть имеющихся у меня данных. Я люблю интриговать.

В военную разведку Ахмедов попал из войск береговой обороны ВМС Украины. В 2009 г. был переведен в разведывательное управление ВМСУ, в котором курировал деятельность 73 морского центра специальных операций ВСУ (г.Очаков) и 72 центра информационно-психологических специальных операций (на тот момент дислоцированном в г. Севастополе).

В 2009 г. по линии обмена в рамках международного сотрудничества Ахмедов был направлен на обучение в Академию ВМС Турции (г. Стамбул), где и был завербован Турецкой разведкой. После обучения и возвращения на Украину Ахмедов неприкрыто контактировал с представителями турецкого дипломатического корпуса на Украине (турецкие военные разведчики под прикрытием) в связи с чем попал в поле зрения СБУ.

Из-за подозрений в связях с турецкими спецслужбами во избежание шпионского скандала со страной-членом НАТО в 2012 г. Ахмедова перевели на должность заместителя начальника 73 мцсо ВМСУ (г. Очаков, центр подготовки морских диверсантов) с понижением. Однако, в том же году при содействии личных связей в руководстве разведуправления ВМСУ Ахмедова забрали в оперативное подразделение ГУР МО Украины в г. Одессе.

В военной разведки карьерное продвижение давалось Ахмедову с трудом из-за сохранявшихся к нему подозрений, а также отсутствия значимых успехов в оперативно-служебной деятельности.

После переворота в 2014 году положение Ахмедова значительно улучшилось. Он понял, что играя роль жёсткого русофоба можно сделать карьеру в новых условиях украинской реальности. Офицер был переведён на крымское направление, где возглавил оперативную группу, которая дислоцируется в г. Херсоне.

Ахмедов активно использовал представителей крымско-татарской диаспоры. Это обусловлено этническим происхождением Ахмедова (отец уроженец Узбекистана, а мать уроженка Казахстана).

Ахмедов установил полезные контакты с руководителями крымско-татарских диаспорных структур, а также исламских религиозных центров, которые использует в разведывательной деятельности.

Турецкие спецслужбы также не забыли своего подопечного и эффективно используют его в своих целях, первоочередной из которых, является усиление влияния Анкары в черноморском регионе. Активная работа против русскоязычного населения Крыма, выдаваемая за антироссийскую позицию – эффективное прикрытие для его работы на турок.

Если клоуны из СБУ тщательно проверят все источники доходов Ахмедова, то с лёгкостью выйдут на турецких покровителей и мне не придётся больше ничего публиковать.

(с) Джокер ДНР