 

Times – Северная Корея строит большую базу для ядерных ракет

08.05.2020, 5:05, Новости дня

Изучив недавние снимки со спутника, эксперты утверждают, что Пхеньян строит большую базу для своих МБР, «способных переносить ядерные боеголовки и нанести удар по США», пишет The Times. По мнению специалистов, на территории объекта есть подземные склады, здания для размещения ракет, а также скрытая разгрузочная площадка.


Reuters

Северная Корея строит огромный склад для своего ядерного оружия. К такому выводу пришли специалисты, изучив новые снимки со спутника, пишет The Times.

 

Новая база расположена неподалёку от главного аэропорта Пхеньяна. На её территории, по мнению экспертов, есть подземные склады, а также здания, «достаточно высокие, чтобы там можно было расположить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Hwasong-15», способные осуществить ядерный удар по городам Северной Америки. 

 

Как считает вашингтонский Центр стратегических и международных исследований, строительство новой базы будет закончено уже в конце этого — начале следующего года. 

 

«Хотя точное назначение этих построек неясно, из их конфигурации и размеров, а также по наличию подземных помещений можно судить, что они могут использоваться для сборки баллистических ракет из составляющих, поставляемых с близлежащих заводов», — комментирует центр. 

 

По мнению автора доклада Джозефа Бермудеса, на новой базе Северная Корея планирует хранить все свои баллистические ракеты, средства для их запуска, транспортировки и технического обслуживания. Кроме того, на территории есть скрытая от шпионских спутников разгрузочная площадка, к которой подходят железнодорожные пути. А в округе расположены базы ВВС, благодаря которым новый объект защищён от ударов с воздуха.  

 

Как напоминает The Times, ракета Hwasong-15 впервые прошла пробные пуски в ноябре 2017 года. В государственных северокорейских СМИ её назвали «межконтинентальной баллистической ракетной системой нового типа, способной переносить сверхтяжёлые ядерные боеголовки и нанести удар по всей континентальной части США». 

 

Хотя эксперты сомневаются, что ракета сможет преодолеть свою максимальную дальность в 13 тыс. км с реальной ядерной боеголовкой, а не муляжом, сама возможность уничтожения какого-нибудь американского города Пхеньяном оказывает немалое влияние на стратегию США в отношении Северной Кореи. 

 

В 2018 году лидер страны Ким Чен Ын со своей новой системой устрашения вступил в переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и даже согласился приостановить испытания ядерного оружия и МБР перед первой встречей с американским президентом в Сингапуре. До сих пор Ким не нарушил своего обещания. 

 

Впрочем, как отмечает издание, несмотря на заверения Трампа о самых дружественных чувствах между двумя лидерами, переговоры не привели к значительным подвижкам. Ни одна сторона так и не согласилась пойти на уступки по главным требованиям другой: Пхеньян пока не собирается идти на ядерное разоружение, а Вашингтон — снимать экономические санкции. 

 

Северная Корея неоднократно подчёркивала, что в 2019 году срок, отведённый на переговоры, истекает. Однако на данный момент Пхеньян не сделал ничего провокационного. Но новая база послужила напоминанием, что у Кима по-прежнему есть ядерное оружие и что он готовится его использовать, если понадобится, подчёркивает The Times.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть погибшие и раненые

02.05 / Новая пресс-секретарь Белого дома пообещала никогда не лгать журналистам

07.04 / Прокуратура в США опубликовала обвинение по делу о взятках чиновников ФИФА

05.04 / Обнаружены генетические маркеры близорукости

10.04 / Кто, кому и как помогает в борьбе с коронавирусом 

08.04 / Вероника Скворцова назвала пик эпидемии коронавируса в России

30.03 / Медведев выступил с обращением по поводу коронавируса – сразу после введения режима самоизоляции в Москве

30.04 / Протодиакон Кураев заявил, что «осиротел»

22.04 / Иракский министр заявил о возможных новых мерах ОПЕК+ по сокращению избытка нефти

22.04 / Нобелевский лауреат сравнил США со страной третьего мира за подход к кризису с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска