 

И.о. главы “Энергоатома”: Антикризисные меры, принимаемые Кабмином и Минэнерго по стабилизации энергорынка, сейчас оправданны

08.05.2020, 4:50, Новости дня

НАЭК “Энергоатом” в условиях сокращения потребления электроэнергии в Украине безопасно снижает мощности АЭС, заявил и.о. руководителя компании Петр Котин, сообщает “Бизнес Цензор” со ссылкой на пресс-службу компании.

“В процессе принятия нового энергетического баланса мы руководствовались несколькими причинами. Во-первых, у нас достаточно мощностей, чтобы обеспечить любой баланс энергосистемы Украины. Мы можем генерировать больше, можем – меньше. При любых условиях нужно обеспечивать безопасность наших энергоблоков. На сегодня ограничение выработки атомной электроэнергии от оператора энергосистемы НЭК “Укрэнерго” составляет 73,7 млрд кВт-ч в год”, – отметил глава компании.

Он напомнил, что “Энергоатом” вывел ряд энергоблоков АЭС в резерв.

“Оператор предоставляет нам конкретную цифру, что требует от нас остановки ряда наших энергоблоков. Мы можем поступить по-другому, разгрузив все энергоблоки, но в таком состоянии глубокой разгрузки их работа будет неэффективной. Остановка нескольких энергоблоков позволит работать остальным на уровне мощности, близком к номинальному. Энергоблоки, которые останавливаются в резерв, переводятся в режим холодного останова. В случае необходимости блок разогревается за сутки и уже на второй день выходит на номинальный уровень мощности. Все осуществляется в соответствии со всеми правилами и регламентами безопасности. Наша атомная энергетика, безусловно, всегда работает в полном соответствии с правилами и нормами ядерной и радиационной безопасности. Поэтому когда кто-то говорит об угрозе “нового Чернобыля”, эти люди очень мало разбираются в атомной энергетике. Это чистой воды популизм и отсутствие экспертной подготовки”, – считает Котин.

Глава “Энергоатома” подчеркнул, что компания в силах вырабатывать больше электроэнергии, чем предусмотрено новым балансом, но отслеживает общую ситуацию в энергосистеме и видит снижение потребления.

“Поэтому необходимо дождаться стабилизации в целом, как на энергорынке, так и в экономике. Но мы не должны вырабатывать электроэнергию только потому, что хотим это делать. Отпущенная электроэнергия должна оплачиваться. Сегодня мы имеем огромные задолженности от энергорынка. Компания до сих пор не взыскала 16 млрд долгов. И в таких условиях должны продолжать полностью финансировать нашу производственную программу. На мой взгляд, антикризисные меры, принимаемые Кабмином и Минэнерго, в том числе и по достижению физической (пересмотр баланса) и финансово-экономической стабилизации энергорынка, сейчас оправданны”, – заявил он.

28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5% – до 138 млрд кВт-ч. Документ опубликован на сайте Минэнерго.

Издание LB.ua поясняло, что новый энергобаланс должен решить проблемы в отдельных отраслях энергетики. В атомной энергетике – это регулярная смена нагрузок на блоки АЭС из-за падения спроса, проведение ремонтных работ на АЭС, которые долгое время откладывались. А также оздоровление финансового состояния НАЭК “Энергоатом”. В угольной энергетике – вынужденное приостановление работы шахт и около 40 тыс. шахтеров, а также рекордное количество угля на складах, которое сформировалось из-за увеличения импорта угля и появления импорта электроэнергии, уменьшения потребления.

В гидроэнергетике – существенное уменьшение генерации (до 40%) из-за недостаточно высокого уровня воды в реках в связи с нехваткой осадков зимой и весной.

В дальнейшем министерство планирует ввести еще ряд мер: реформировать систему PSO, чтобы НАЭК “Энергоатом” мог получать рыночную стоимость за свою электроэнергию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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