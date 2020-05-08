В Днепре женщина заразила коронавирусом 35 человек

08.05.2020, 4:50, Новости дня

35 человек, контактировавших с женщиной, у которой подтверждено заболевание COVID-19, оказались заражены коронавирусом. Об этом 7 мая сообщила медицинский директор Центра первичной медико-санитарной помощи №1 в Днепре Надежда Сальник, информирует пресс-служба Днепровского городского совета.

“Мы сообщали о дополнительных 35 случаях. Все эти люди заболели от 63-летней женщины. С 3 мая она находится в 21-й больнице. Сейчас ее состояние тяжелое. Все 35 человек также находятся под наблюдением”, – сказала Сальник.

По состоянию на 7 мая в городе официально зафиксировано 189 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 40 человек выздоровели. Один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Днепропетровской области подтверждено 624 случая COVID-19. Общее количество заболевших в Украине достигло 13 691, число смертей – 340.