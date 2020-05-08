“Украинский культурный продукт”. 8 мая состоится премьера документального сериала о Второй мировой войне

08.05.2020, 4:50, Новости дня

В Украине к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны покажут четырехсерийный документальный сериал “1945”. Об этом сообщили изданию “ГОРДОН” в студии “Телекон”.

“1945” – это вторая часть дилогии режиссера Игоря Кобрина о Второй мировой войне “1941–1945”, премьера состоится на канале “Украина 24” 8 мая в 21.00. 9 мая канал покажет первую часть – пятисерийный фильм “1941”, вышедший в 2013 году.

“Наш сериал – не “скороспелка” под дату (мы работали над ним почти два года) и не пропаганда какой-либо точки зрения, а размышление о тех, как нам кажется, весьма неоднозначных событиях 75-летней давности. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса мы не смогли организовать презентацию сериала, но все же нашли возможность представить его вам еще до эфирного показа. Надеемся, после просмотра вы откровенно выскажете свое мнение о нашей работе”, – сообщили в студии.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире “Громадського радіо” назвал сериал “культурным продуктом мирового уровня”.

“Я считаю, что это один из лучших документальных фильмов о Второй мировой из тех, которые снимались в Украине. Это качественный украинский культурный современный продукт. Четырехсерийный фильм, в котором впервые за десятилетия используются хроники из архивов, которые больше никто годами не видел. […] Он меняет представление о том, как можно анализировать войну, рассказывает не только о собственно преступлениях тоталитарных режимов. Он во многом раскрывает малоизвестные пружины Второй мировой войны, послевоенного мира”, – заявил Дробович.

“Телекон” – украинская телестудия, основанная в марте 1992 года. Специализируется на производстве документальных фильмов, сериалов, телепрограмм.

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