Прага прокомментировала усиление мер безопасности в посольстве Чехии в Москве

08.05.2020, 4:42, Новости дня

Чешская Республика принимает меры для усиления безопасности в своем посольстве в Москве вне зависимости от настоящей ситуации в двусторонних отношениях. Такое заявление сделала представитель министерства иностранных дел страны Зузана Штихова.

Как отметила Штихова, в дипломатическом представительстве в Москве в течение уже длительного времени повышаются меры безопасности в отношении сотрудников и помещения дипмиссии. Речь идет в том числе о контроле входа в здание, периметрической защите, охране здания дипмиссии и прилегающей к нему территории.

По словам представителя МИД, в связи с закрытым характером сведений она не может сообщить более подробно о принимаемых мерах.

В некоторых российских СМИ появилась информация о мерах по усилению охраны посольства Чехии в Москве после того, как в апреле группы молодых людей бросили дымовые шашки к зданиям посольства Чешской Республики в Москве, а также генерального консульства Чехии в Санкт-Петербурге, таким образом ответив на снос памятника маршалу Коневу в Праге.

Штихова добавила, что усиление мер безопасности в посольстве Чехии в Москве является долговременным приоритетом, речь не идет о реакции на текущие события.

Власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу 3 апреля, напоминает РИА Новости. Как заверил староста района Онджрей Коларж, монумент будет размещен в Музее памяти XX века, создаваемом властями города. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал действия Чехии, назвав их возмутительными и циничными. Москва завила, что предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на русской или чешской земле. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично. Следователи планируют привлечь к ответственности участников сноса памятника Коневу в Праге.