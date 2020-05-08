 

Землетрясение в Иране: есть погибший и раненые, повреждена древняя крепость

08.05.2020, 4:42, Новости дня

В Иране на границе провинций Тегеран и Мазендеран произошло землетрясение магнитудой 5,1. Его очаг залегал на семикилометровой глубине. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Также в результате землетрясения пострадала древняя крепость Фаляк-оль-Афлак ("Небо рая") на западе Ирана. Стены и своды кирпичного сооружения, возведенного более 1500 лет назад (династия Сасанидов, 224—651 годы), покрылись трещинами. Реставрация крепости проводилась в 2010 году, передает РИА Новости.



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