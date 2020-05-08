АКОРТ объяснила апрельский рост цен на продукты

08.05.2020, 4:42, Новости дня

Ассоциация компаний розничной торговли объяснила апрельский рост цен на продукты мартовским ажиотажным спросом, ослаблением рубля и логистическими изменениями. При этом в АКОРТ подчеркнули, что резкого скачка цен удалось избежать.

По данным Росстата, в апреле продовольствие подорожало по сравнению с предыдущим месяцем на 1,7%. При этом цены на лимоны взлетели в 2,5 раза, репчатый лук подорожал на 49,9%, а чеснок – на 25,7%. В целом же рост цен на плодоовощную продукцию составил 7,9%. В АКОРТ пояснили, что свою роль сыграл и сезонный фактор.

“Таким образом, несмотря на ряд неблагоприятных факторов, включая ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, и ажиотажный спрос на ряд продуктов в середине марта 2020 года, удалось избежать скачкообразного роста цен на основные категории продуктов”, – приводит агентство ПРАЙМ комментарий ассоциации.

По данным ассоциации, рост цен оказался несколько выше официальной статистики – 2,1%. Но этот показатель сопоставим с аналогичным периодом прошлого года. В организации подчеркнули, что сдержать рост цен удалось, в том числе, благодаря усилиям торговых сетей. Кроме того, АКОРТ и Национальный союз производителей плодов и овощей подписали в конце апреля меморандум о взаимодействии между поставщиками плодоовощной продукции и розничными компаниями.