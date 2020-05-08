Как сложилась судьба сына Латифы и Мухаммеда из сериала “Клон”

08.05.2020, 4:15, Разное

Карьера Тьяго Оливейра началась очень рано. Еще в 90-х

мальчик снимался в популярной теленовелле того времени “В мире женщин”. Наибольшую

любовь зрителей юному артисту принесла работа в сериале “Клон”. На момент съемок

фильма

Тьяго исполнилось всего 13 лет.

После завершения “Клона” знаменитый Амин принял участие в

нескольких телепроектах, однако они не принесли ему особого успеха. С 2011 года

Оливейра в сериалах не появляется.

Девять лет назад артист переехал в США. Молодого человека

пригласили на должность помощника режиссера в картину “Сердцеед”. С тех пор Тьяго

Оливейра все реже появляется на родине, в Бразилии. Сегодня он сам снимает

кино.

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Публикация от Thiago Oliveira (@ithiagooliveira) 2 Дек 2019 в 7:02 PST

По словам Тьяго, любовь к актерству в его душе не угасла. Он

с удовольствием бы снялся в мыльной опере, правда, интересных предложений ему

не поступает. Зрители престали узнавать в молодом красавце очаровательную

звезду сериала “Клон”.

Добавим, что 32-летний Тьяго Оливейра еще не женат. У звезды

есть возлюбленная. Эти отношения длятся уже несколько лет. Между тем о свадьбе

пара не говорит.

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Публикация от Thiago Oliveira (@ithiagooliveira) 7 Ноя 2019 в 3:44 PST

Тьяго Оливейра поддерживает дружеские отношения с еще одной

звездой “Клона” Карлой Диас. Артистку многие помнят как исполнительницу роли

Хадижи – дочери главной героини Жади.

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Публикация от Запасная Страничка (@brasil.ser) 6 Май 2020 в 4:20 PDT