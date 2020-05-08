“Гадости говорит”: Борисова обвинила в своем срыве дочь-подростка

08.05.2020, 4:15, Разное

Дива рассказала, почему она в определенный момент вновь вернулась к наркотикам. Как отметила знаменитость, все подобные ситуации у зависимых людей происходят из-за невозможности избавиться от стресса.

“У меня копились проблемы с Полиной. Мы перед Новым годом не разговаривали. Что-то ее там накрутили против меня, что-то не то пошло”, – призналась Дана Борисова.

Женщина заявила, что ей было необходимо обсудить с ребенком возникшие проблемы, но девочка не желала даже слушать мать. “Я заходила в комнату: “Полин, давай поговорим, ну давай выйдем, просто выскажем – ну что у тебя ко мне, какие претензии…” – призналась Дана.

Борисова добавила, что родственники зависимых должны понимать, когда следует оказать психологическую помощь или выслушать. “Нам нельзя позволять копить вот это вот. А она мне говорила “Иди *** из комнаты. Вот такая у меня дочь-подросток”, – отметила теледива.

Сейчас наследница проводит карантин у бабушки со стороны отца. Дана Борисова заявила, что девочка почти с ней не общается. “Звонит раз в три дня, какие-нибудь гадости говорит, вредничает и трубку бросает”, – рассказала знаменитость.

Женщина отметила, что консультировалась с психологом по поводу поведения ребенка. Артистка пытается принять “путь” дочери, которой досталась такая мать, как она. Алена Жигалова уточнила, просила ли Дана Борисова прощения у девочки, которой испортила детство.

“Наверное, нет, не просила. Но ты тоже меня пойми, это не прихоть моя, не привычка, это мое заболевание”, – добавила звезда.

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official) 7 Май 2020 в 2:50 PDT