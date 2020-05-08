Комитет по разведке опубликовал секретные стенограммы российского расследования

08.05.2020, 4:10, Новости дня

Комитет по разведке Палаты представителей в четверг с большой задержкой опубликовал стенограммы расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, которое проводилось законодателями.

Председатель комитета, демократ Адам Шифф дал добро на публикацию 57 стенограмм заседаний, которые проводились конгрессменами, входящими в состав Комитета по разведке за закрытыми дверями. Законодатели пытались выяснить, координировали ли сотрудники избирательного штаба Трампа свои действия с Россией. Хотя сам отчет был опубликован еще в 2018 году, стенограммы заседаний с участием фигурантов дела до сих пор не публиковались, так как с их содержанием все это время знакомилась Национальная разведка.

Хотя бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавлявший расследование, не нашел доказательств сговора между штабом Трампа и Россией, мнения демократов и республиканцев по поводу полученных ими показаний разделились.

В связи с публикацией документов, Адам Шифф выпустил заявление, в котором подчеркнул, что стенограммы, по его мнению, доказывают тот факт, что Россия стремилась оказать помощь Дональду Трампу и нанести ущерб Хиллари Клинтон – оппоненту нынешнего президента на выборах в 2016 году.

«Несмотря на многочисленные барьеры, воздвигнутые тогдашним республиканским большинством [в Палате представителей], и попытки некоторых ключевых свидетелей солгать нам и воспрепятствовать нашему расследованию, стенограммы, которые мы публикуем сегодня, показывают именно то, о чем также сказал спецпрокурор Роберт Мюллер: штаб Трампа и сам Дональд Трамп приветствовали незаконную помощь со стороны России, в полной мере использовали эту помощь, а затем лгали и препятствовали расследованиям, чтобы скрыть это проступок», – говорится в заявлении Шиффа.

Среди опубликованных стенограмм – прежде не публиковавшиеся показания ключевых членов команды Трампа и представителей семьи президента, включая Дональда Трампа-младшего, зятя президента и советника Белого дома Джареда Кушнера, руководителя избирательного штаба Трампа в 2016 году Кори Левандовски, директора штаба Трампа по коммуникациям Хоуп Хикс, директора штаба Трампа по электронным СМИ Бреда Парскейла и еще одного сотрудника предвыборной кампании Трампа, Картера Пейджа, которого ФБР подозревала в связях с Россией.

Законодатели также получили показания у высокопоставленных сотрудников администрации Барака Обамы – бывшей замгенпрокурора Салли Йейтс, экс-советников президента Сьюзан Райс и Бена Родсом, и.о. директора ФБР Эндрю Маккейба и экс-генпрокурора Лоретты Линч.

Комитет проголосовал за публикацию стенограмм еще в 2018 году, однако дата релиза была отложена в 2019 году, когда контроль над Палатой представителей оказался у Демократической партии. После того, как канцелярия директора Национальной разведки заявила, что хочет поделиться частью стенограмм с Белым домом, демократы возразили, и публикация стенограмм находилась в подвешенном состоянии до тех пор, пока Национальная разведка не закончила рассмотрение всех стенограмм и не дала добро на их публикацию.

Российское расследование Комитета по разведке началось в 2017 году на двухпартийной основе и быстро переросло в ожесточенную борьбу между двумя партиями. Республиканцы, участвовавшие в расследовании, считают, что полученные ими показания не доказывают сговор между командой Трампа и Россией, однако демократы утверждают, что республиканцы не выписывали повестки для получения ключевых документов и не принуждали свидетелей отвечать на ключевые для расследования вопросы.

Как сообщает Fox News со ссылкой на источники в Комитете по разведке, ни один из 53 свидетелей не смог предоставить доказательств сговора штаба Трампа с Москвой.

«Стенограммы показывают полное отсутствие доказательств несмотря на то, что Шифф лично заявил, что у него есть более чем косвенные доказательства того, что сговор имел место», – сказал Fox News один из источников, участвовавших в российском расследовании.