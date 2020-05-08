VOAэкспресс 7 мая 2020

08.05.2020, 4:10, Новости дня

Трамп критикует «Голос Америки»

Дональд Трамп несколько раз критиковал «Голос Америки», однако он не первый президент США, который оказывался недоволен его деятельностью. Когда еще главы Белого дома выступали с критикой «Голоса Америки»,к чему это приводило и как это подчеркивает уникальное положение этой новостной организации?

Фальсификация истории

Джеймс Гилмор, посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), во вторник призвал Москву прекратить фальсификацию истории Второй мировой войны.

НАСА

Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что многие страны хотели бы присоединиться к программе Artemis,в рамках которой США планируют отправку астронавтов на Луну в ближайшие годы. Однако, по его словам, к сотрудничеству не будут допущены государства, «ставящие под угрозу освоение космоса»

Заявление Брайденстайна прозвучало в ходе вебинара, организованного Центром международных и стратегических исследований. Подробнее — https://www.golos-ameriki.ru/a/5408722.html

Эндрю Куомо

Особенности политической кухни во время карантина. Рассказываем об одной из самых заметных политических фигур в период пандемии – о губернаторе штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, его семейных обедах и готовим одно из блюд по их семейному рецепту