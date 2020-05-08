 

Личное: Бонька без достоинства

08.05.2020, 3:53, Разное

Можно по-разному относиться к Кейт Миддлтон (лично мне она не нравится). Однако совершенно точно эту женщину нельзя представить гуляющей по Кенсингтонскому дворцу и доказывающей в айфон, что она не живёт в домике для прислуги.

В очередной раз обосралась Виктория Боня.


  Фото: Соцсети

Спрятав вялые складки под безразмерной рубашкой, самопровозглашённая гуру фитнеса и активная промоутерша сильнейшего наркотического вещества под названием ахуяска доказывает ботам, что живёт не в домике для прислуги, а вместе с хозяевами.  

Вы знаете, я Вике верю.

Верю в то, что её пустили пожить в дом с хозяевами. Ну, или, если не пожить, то, в принципе, в дом Боньку по доброте душевной пускают. Записать видео, посидеть на диване, поесть то, что дадут.

Я верю в то, что Боня сидит на карантине в доме отца своего ребёнка, но не верю в то, что к ней там относятся, как к равной.

Верю я в то, что даже прислуга смотрит там на Боньку свысока, прекрасно понимая, кто хозяин, а на кого можно хер забить.

Ни члены семьи отца ребёнка Бони, ни даже персонал, работающий в этой семье, не смотрят на Вику, как на ровню.

Боньку пустили пожить. Так выглядит правда.

  И этой правды Вика страшно стесняется и хотя бы в Инстаграме пытается транслировать реальность, в которой она — не потасканная, вечно ущемлённая и вышедшая в тираж целлюлитная баба без денег, а успешная и красивая женщина из высшего общества.  


Фотошоп vs Реальность. Фото: Соцсети

Боню очень легко задеть тем, что она — несмотря на все свои потуги — так и осталась лежать на социальном дне.  

У любой девки, сидящей в ипотечной конуре и ошивающейся (непонятно, правда, зачем) в Бонькином Инстаграме, — больше достоинства!

Бонька всё что-то пыжится, что-то кому-то пытается доказать, оправдывается в жалких попытках создать и продемонстрировать видимость успешности и состоятельности.

Я же смотрю на всё это и думаю: «Достоинство не рождается в подворотне. Его нельзя купить. Насосать. Обрести, наклюкавшись ахуяски».  

Достоинство либо есть, либо — ты — тяв-тяв-тяв! — Бонька.

 Как дело с достоинством обстоит у вас? Делитесь!

  Буду помогать!

Источник: Лена Миро



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