Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге

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08.05.2020, 3:48, Новости дня

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил в защиту старосты (главы) района Прага-6 Ондржея Коларжа, по инициативе которого был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев.

«Избранные на свои позиции люди имеют право принимать те решения, которые они считают правильными», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости».

«Не хочу пускаться в спекуляции, но, думаю, что любые попытки запугивания и угроз демократически избранным представителям власти – это абсолютно неприемлемо. Когда нечто такое происходит, то речь идет о попытке подрыва сил нашей демократии», – сообщил Столтенберг в интервью Чешскому ТВ, комментируя обращение главы Минобороны Сергея Шойгу к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, имеющих отношение к сносу памятников советским гражданам.

В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). В связи с этим министр обороны РФ Сергей Шойгу просил главу СК РФ Александра Бастрыкина наказать пражских чиновников.

В середине апреля председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский передал в СК список лиц, ответственных за снос памятника. После этого Следственный комитет возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.

В том же месяце инициатору сноса памятника Коневу предоставили охрану. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как чехи испугались русской мести за маршала Конева.



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