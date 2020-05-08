Нардеп заявил, что компания “Центрэнерго” задолжала госшахтам почти 500 млн грн

08.05.2020, 3:35, Новости дня

Компания “Центрэнерго” не вернула госпредприятию “Держвуглепостач” 469,9 млн грн за полученный в 2019 году уголь. Об этом в Facebook заявил народный депутат от “Батьківщини” Михаил Волынец.

“В августе 2019 года “Центрэнерго” прекратило закупку угля у государственного предприятия “Держвуглепостач”, чтобы запустить схемы поставок угля от частных посредников прямо из России. Тогда “Держвуглепостач” подал на “Центрэнерго” в суд за невыполнение договоров. 469,9 млн грн за не просто отгруженный, а сожженный “Центрэнерго” уголь остались мертвым долгом”, – написал Волынец.

По его словам, в “Центрэнерго” утверждали, что поставленный уголь был ненадлежащего качества.

“Претензии к качеству надуманные, о чем свидетельствуют подписанные на сумму 469,9 млн грн акты приема-передачи, в которых отмечено качество с учетом браковки. Уголь был поставлен, сожжен, средства многократно обернулись, “Центрэнерго” в том числе покупало за них российский уголь”, – отметил депутат.

Волынец добавил, что “Центрэнерго” продолжает накапливать долги перед государственными предприятиями.

Спалені пів мільярдаЯ чекав, доки чисельні «енергетичні експерти» прокоментують ситуацію з ПАТ «Центренерго», з боргом… Posted by Михайло Волинець on Neljapäev, 7. mai 2020

“Центрэнерго” – одна из крупнейших энергогенерирующих госкомпаний Украины. В состав компании входят три тепловые электростанции (Углегорская, Змиевская и Трипольская ТЭС) суммарной мощностью 7660 МВт (около 14% от всеукраинского показателя). Ее собираются выставить на приватизацию в 2020 году.

В конце февраля Кабинет Министров Украины согласовал решение Фонда госимущества о смене и.о. гендиректора в рамках подготовки к приватизации. Однако Окружной административный суд Киева 28 февраля запретил ФГИ совершать действия, направленные на смену членов дирекции “Центрэнерго”, в том числе и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко (на сайте компании указано, что он до сих пор является и.о. гендиректора).

В конце февраля ZN.UA писало, что “Центрэнерго” стало убыточным, его убытки по итогам 2019 года могут составить 2,5 млрд грн. “Смотрящие” бизнесмена Игоря Коломойского, которого связывают с менеджментом компании, якобы разработали несколько схем по поставкам угля и по электроэнергии.