 

В украинских тюрьмах зафиксировали 15 случаев заболевания COVID-19

08.05.2020, 3:35, Новости дня

В пенитенциарных учреждениях Украины официально подтверждено три случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у заключенных и еще 12 – у персонала. Об этом 7 мая сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook. 

“Противоэпидемические мероприятия в большинстве учреждений не соблюдаются, можно предположить, что больных коронавирусом значительно больше, ведь массовое тестирование ни персонала, ни заключенных никто не проводит”, – написала Денисова.

По ее словам, в тюрьмах “в целом не соблюдают необходимые карантинные правила: не проводится температурный скрининг работников и заключенных, они не обеспечены средствами индивидуальной защиты, а дезинфекция помещений не осуществляется”.

☝️Провела робочу зустріч з представниками Делегації Міжнародного Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллєтт та Алесією…

Posted by Людмила Денісова on Neljapäev, 7. mai 2020

О первых случаях заражения коронавирусной инфекцией в украинских тюрьмах стало известно 23 апреля. Тогда сообщалось, что COVID-19 диагностировали у двух работников одного из пенитенциарных учреждений в Западной Украине, среди заключенных зараженных не было.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 3 апреля призвала лидеров стран разгрузить тюрьмы в связи с распространением COVID-19. По ее словам, скученность в тюремных камерах может привести к катастрофическим последствиям. 

27 апреля на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта об амнистии из-за коронавирусной инфекции, инициатором документа является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В случае принятия проекта закона амнистировать из-за COVID-19 могут 9% осужденных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 7 мая в мире коронавирусом заразилось 3,78 млн человек, умерло 264 тыс., выздоровело около 1,25 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

В Украине коронавирус подтвержден у 13 691 человека, из них 340 умерли, а 2396 вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Эксперты рассказали, сколько на планете левшей

28.03 / Специалисты смогли определить породы маленьких собак, которых разводили в Древнем Риме

10.04 / Власти Москвы заявили о работающих на пределе больницах и скорой

29.04 / Литва попросила помощи США в вопросе БелАЭС

17.04 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

28.04 / На Украине захотели ограничить возможности суррогатного материнства

15.04 / Морская авиация ЧФ начала тренировки перед парадами Победы

28.03 / ЛНР сообщила о первом положительном тесте на коронавирус

10.04 / Мурашко указал на нехватку средств защиты и аппаратов ИВЛ

30.03 / Клепач: началась серьезная перестройка нефтяного рынка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска