Покончивший с собой российский миллиардер Босов должен был стать свидетелем по делу криминального авторитета Быкова – СМИ

08.05.2020, 3:35, Новости дня

Основатель группы “Аллтек”, владелец компаний “Сибантрацит” и “Востокуголь” Дмитрий Босов, которого нашли мертвым 6 мая, должен был давать свидетельские показания по делу давнего друга и партнера, бизнесмена с уголовным прошлым Анатолия Быкова. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил 7 мая сайт MK.ru.

Быкова задержали 7 мая в Красноярске по подозрению в двойном убийстве 26-летней давности.

Босов и Быков были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов, который оба строили в 90-х.

Босов оказался перед непростым выбором, отметили собеседники издания. Давать показания в пользу старого партнера означало поссориться с властью, и тогда ему могли бы припомнить некие инциденты из 90-х. Обличать Быкова тоже было рискованно, можно было “нарваться на его людей”.

Вероятно, это, а также ряд других проблем могло вывести 52-летнего Босова из душевного равновесия, пишет MK.ru.

В 90-х Быков стал совладельцем Красноярского алюминиевого завода. Другим совладельцем был ставший впоследствии долларовым миллиардером Босов. О его самоубийстве стало известно 6 мая. По данным управления Следкома РФ по Московской области, мужчина выстрелил себе в голову из пистолета Glock.

Компания Босова является генеральным спонсором “Ночной хоккейной лиги”, в играх которой принимает участие российский президент Владимир Путин.