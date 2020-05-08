 

Покончивший с собой российский миллиардер Босов должен был стать свидетелем по делу криминального авторитета Быкова – СМИ

08.05.2020, 3:35, Новости дня

Основатель группы “Аллтек”, владелец компаний “Сибантрацит” и “Востокуголь” Дмитрий Босов, которого нашли мертвым 6 мая, должен был давать свидетельские показания по делу давнего друга и партнера, бизнесмена с уголовным прошлым Анатолия Быкова. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил 7 мая сайт MK.ru.

Быкова задержали 7 мая в Красноярске по подозрению в двойном убийстве 26-летней давности.

Босов и Быков были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов, который оба строили в 90-х.

Босов оказался перед непростым выбором, отметили собеседники издания. Давать показания в пользу старого партнера означало поссориться с властью, и тогда ему могли бы припомнить некие инциденты из 90-х. Обличать Быкова тоже было рискованно, можно было “нарваться на его людей”.

Вероятно, это, а также ряд других проблем могло вывести 52-летнего Босова из душевного равновесия, пишет MK.ru.

В 90-х Быков стал совладельцем Красноярского алюминиевого завода. Другим совладельцем был ставший впоследствии долларовым миллиардером Босов. О его самоубийстве стало известно 6 мая. По данным управления Следкома РФ по Московской области, мужчина выстрелил себе в голову из пистолета Glock.

Компания Босова является генеральным спонсором “Ночной хоккейной лиги”, в играх которой принимает участие российский президент Владимир Путин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / “ПриватБанк” проиграл компаниям Суркисов апелляцию на $250 млн

27.03 / Убийство сына Соболева. Объявлено еще два подозрения

13.04 / В Москве за выходные выписали 5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции

09.04 / Коронавирус может инфицировать кошек

08.04 / «Мы все должны внести свой вклад» – эксперт CBS News объяснил, почему следует носить маску

31.03 / Вопрос дня: Почему в разных странах разная смертность от коронавируса?

01.05 / Власти Китая отказали ВОЗ в проведении совместного расследования возникновения коронавируса COVID-19

17.04 / Число вирус-положительных в США превысило 650 тыс. человек

17.04 / Последнее предупреждение – Туск считает, что пандемия может привести к распаду Европы

07.04 / Пенсионеры смогут оплачивать услуги ЖКХ дистанционно или отдавать деньги почтальону – Кабмин Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска