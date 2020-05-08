 

Мышцы растут лучше, если все время менять упражнения?

08.05.2020, 3:30, Разное

Один из популярных фитнесс-трендов последних лет – концепция «мышечной конфузии». Согласно ней, мышцы необходимо нагружать разным образом, по-новому на каждой тренировке. Предполагается, что, в отличие от одинаковых рутинных упражнений, такая система отмечает возникновения «плато» в результатах упражнений, рост мышц становится более эффективным.

Ученые из США и Испании решили проверить, действительно результаты тренировок лучше, если «запутывать» мышцы разнообразными заданиями вместо однообразных тренировок из раза в раз. Свои результаты они опубликовали в журнале PLoS One, о его результатах рассказала The New York Times.

В исследовании приняли участие 19 здоровых добровольцев, которые ранее занимались силовыми упражнениями. Перед экспериментом ученые измерили мышцы всех участников, а также попросили их пройти тест, который показывает их уровень их мотивации и интереса к занятиям.

Часть участников выполняла обычные стандартные упражнения под руководством инструктора. Они выполняли один и тот же комплекс из недели в неделю в одном порядке. Вторая группа выполняла упражнения, которые выбирало для них социальное приложение для смартфона из базы в 80 упражнений. Количество подходов, которое выполнялось в обеих группах, было одинаковым. Эксперимент продолжался в течение восьми недель.

Через восемь дней ученые сравнили результаты участников обеих групп. Оказалось, что мышцы не так просто запутать: за время эксперимента все участники исследования, которые занимались по разным программам, набрали примерно одинаковое количество мышечной массы, их мышечная сила оказалась соспоставимой.

Единственным отличием оказалось то, что, согласно опросу, у людей, которые часто чередовали упражнения, сохранялась лучшая мотивация для тренировок.

«С точки зрения мотивации разнообразие имеет значение», – считает профессор Бред Шенфелд (Brad Schoenfeld), автор исследования.



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