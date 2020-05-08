Заказы такси Uber начали расти, акции взмыли вверх

08.05.2020, 3:30, Новости дня

По итогам первого квартала американский сервис по заказу такси Uber получил выручку в размере 3,54 миллиарда долларов и чистый убыток в 2,9 миллиарда долларов.

На этой неделе Uber уволил около 14% штата, около 3700 человек, чтобы сократить расходы.

На Uber вместе с другим агрегатором такси, Lyft, подали в суд в штате Калифорния за то, что они якобы неправильно классифицировал водителей как подрядчиков, а не сотрудников, чтобы не платить за медицинские пособия и другие средства защиты работников.

Uber сообщил о результатах первого квартала. Сначала акции компании упали в цене после нескольких часов, но затем выросли на 10%, сообщает CNBC. Произошло это на фоне того, как генеральный директор Дара Хосровшахи сообщил, что объем заказов такси снова начал рост после падения в середине апреля. Это движение достигло на 11% роста во время регулярных торгов.

Основные показатели Uber следующие:

Убыток: $1.70 за акцию

Выручка: 3,54 миллиарда долларов

Доход от поездок: 10,87 млрд. долларов.

Доходы от Uber Eats: 4,68 млрд. долларов.

Выручка компании за отчетный период выросла на 14% в сравнении с аналогичным показателем год назад. Число бронирований поездок выросло на 8% в годовом исчислении, их общая стоимость составила $15,8 млрд.

Чистый убыток в размере $2,9 млрд, в общей сложности, включал в себя расходы в размере $2,1 млрд от компаний, в которых Uber имеет долю, но потери в отчетном периоде стали самыми крупными за три квартала.

Валовая прибыль в основном бизнес-сегменте поездок упала на 5% по сравнению с прошлым годом. Однако, говоря о прибыли компании, Хосровшахи сказал, что заказы такси упали примерно на 80% в апреле по сравнению с прошлым годом, но также дал повод для оптимизма, заявив, что число заказов увеличивался в каждую из последних трех недель.

Кроме того, заказы в сегменте доставки продуктов питания Uber Eats выросли более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, так как все больше людей заказывали еду для доставки на дом, и все больше и больше ресторанов подписывались на предложения по доставке. Хосровшахи сказал, что, по мнению компании, эта тенденция может продлиться надолго.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали убыток в 88 центов на акцию и выручку в 3,5 миллиарда долларов. Однако оценки варьируются в широких пределах, и сравнение фактических результатов Uber осложнено влиянием пандемии Covid-19.

Ранее сообщалось, что Uber уволит почти 3,7 тысячи сотрудников. Под сокращения подпадут около 14% из 26,9 тысячи сотрудников Uber во всем мире. В сообщении сказано, что компания сокращает количество отделов клиентской поддержки и специалистов по подбору кадров. Расходы по выходным пособиям и прочими выплатами составят, по прогнозам компании, около $20 миллионов.

Во вторник генеральный директор Дара Хосровшахи сообщил сотрудникам, что план по увольнениям будет завершен в течение двух недель, сообщает Business Insider. Хосровшахи также решил отказаться от своей базовой зарплаты в $1 миллион по итогам года, говорится в заявлении компании.

Интересно, что на контрасте с увольнениями появилась новость о том, что Uber инвестирует 170 миллионов долларов в сервис Lime, который предоставляет в аренду электросамокаты. В рамках сделки Lime получит доступ к операциям сервиса проката электровелосипедов Jump, принадлежащего Uber.

Uber недавно также стала фигурантом иска за неправильное определение статуса водителей как независимых подрядчиков. Компании Uber и Lyft "нанимают сотни тысяч работников в Калифорнии, прямо нарушая законодательство", говорится в иске.

С января в Калифорнии действует закон, который прописывает условия для найма на работу независимого подрядчика в так называемой экономике свободного заработка (gig economy), должны соблюдать определенные условия. Независимые подрядчики, в частности, не могут выполнять работу, входящую в основную деятельность компании.

Прокуроры считают, что водители Uber и Lift являются не независимыми подрядчиками, а сотрудниками компаний и им полагается гарантия минимального размера зарплаты, компенсация за сверхурочную работу и социальный пакет.

До того, как коронавирус превратился в глобальную пандемию, Хосровшахи сообщил в отчете о прибыли компании за 4 квартал 2019 г., что в 4 квартале 2020 г. Uber должен был достичь рентабельности, опережая первоначальные обещания по рентабельности в 2021 г.

Тем не менее, карантин и ограничительные меры властей по всему миру внесли коррективы в планы Uber и 16 апреля компания отозвала ранее данный прогноз. В своем отчете за первый квартал обновленный прогноз Uber не предоставил.