 

Трамп хочет отобрать Пулитцеровские премии у СМИ, писавших русофобские фейки

08.05.2020, 3:30, Новости дня

Американский минюст решил снять обвинения с бывшего президентского советника Майкла Флинна, который проходил по делу о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2016 года. Генеральный прокурор поручил проверить, насколько законно действовали сотрудники ФБР при взятии показаний у чиновника. Дональд Трамп уже заявил, что готов рассмотреть вопрос о возвращении Флинна на работу в вашингтонскую администрацию, передает телеканал "Россия 24".

Президент США считает, что нужно отобрать Пулитцеровские премии у американских СМИ, которые получили награды за статьи о сговоре его штаба с Россией. "Пулитцеровские премии должны быть возвращены, потому что их присудили неправильно, — уверен он. — Это были фейковые новости. Они все – фейковые. Премии необходимо немедленно вернуть. А Пулитцеровский комитет — или кто там раздает награды – просто позор им, если они не отзовут призы!"

Пулитцеровскую премию этого года получила газета New York Times за серию из восьми статей о предполагаемом вмешательстве РФ в дела других стран. Российское посольство в Вашингтоне назвало эти материалы "сборников неразбавленных русофобских измышлений".



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